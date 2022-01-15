«Ингулец» расстался с двумя вратарями
«Ингулец» подписал экс-вратаря «Днепра-1»
Клуб усилился Клищуком
15 января 20:12
Фото: Днепр-1
«Ингулец» объявил о подписнии вратаря Андрея Клищука.
Новой команде он достался свободным агентом. Ранее он играл за «Горняк-Спорт». Также Клищук выступал за «Днепр-1» и выиграл с командой Первую лигу в сезоне-2018/19.
В «Ингульце» он должен заменить ушедшего из команды Евгения Гальчука. Также клуб покинули еще два вратаря.
Ранее «Ингулец» подписал молдавского игрока.