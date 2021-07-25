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Тренер «Ингульца» оценил усиление команды в межсезонье

Также Лавриненко объяснил, благодаря каким качествам коллектив пополнил Майкл Гопей
Футбол Украинская Премьер-лига
09:26
Тренер «Ингульца» оценил усиление команды в межсезонье
Сергей Лавриненко / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнение о летних новичках команды.

Если брать селекционную работу, я считаю, что слабее мы точно не стали. Пригласили опытных футболистов. Только разница в том, что в своих клубах они не имели полноценной игровой практики – наверное, это основное качество, по которому мы смогли их пригласить.

В нашей команде они однозначно будут иметь постоянную практику – те же Опанасенко, Полегенько в своих клубах таковой не имели. Из того состава, который у нас был в прошлом сезоне, сегодня на поле вышли четверо. Нужно время, чтобы каждый понял идею тренерского состава, и в принципе, как в механизме, притереться друг к другу.

Коробенко фактически позавчера приехал – и сразу в старт. Так получилось в предсезонной подготовке. Майкл прилетел буквально четыре дня назад – делал документы, рабочую визу, раньше привезти мы его не могли.

Тунисец Али Салем в прошлом сезоне был основным защитником, но всю предсезонку пропустил – только прилетел. Нужно наверстывать упущенное время. Думаю, команда однозначно станет сильнее.

Благодаря каким характеристикам пригласили Майкла? Первое – хороший возраст, 21 год. Второе – умение вести единоборства, цепляться за мяч, забивать. Перспектива у этого футболиста есть. Надеемся, он наберет свои оптимальные физические кондиции и будет игроком стартовой обоймы. Все зависит от него

Мы взяли его с тем, чтобы он развивался. Думаю, до сегодняшнего матча вряд ли кто-то его нашел бы даже в «Википедии» или Wyscout. А после игры с «Шахтером» о нем завтра в прессе будет появляться какая-то информация.

Слава Богу, у нас так сложилось еще с Первой лиги, что каждый нападающий смог себя хорошо проявить. Был Саша Акименко, который забил максимально мячей в нашем клубе, был Ника Сичинава. Сейчас есть Артем Ситало и Майкл. Будут сильнейшие, пускай забивают.

Напомним, Майкл Гопей сократил отставание «Ингульца» в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (1:2).

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Сергей Лавриненко

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