Тренер «Ингульца» оценил усиление команды в межсезонье
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнение о летних новичках команды.
Если брать селекционную работу, я считаю, что слабее мы точно не стали. Пригласили опытных футболистов. Только разница в том, что в своих клубах они не имели полноценной игровой практики – наверное, это основное качество, по которому мы смогли их пригласить.
В нашей команде они однозначно будут иметь постоянную практику – те же Опанасенко, Полегенько в своих клубах таковой не имели. Из того состава, который у нас был в прошлом сезоне, сегодня на поле вышли четверо. Нужно время, чтобы каждый понял идею тренерского состава, и в принципе, как в механизме, притереться друг к другу.
Коробенко фактически позавчера приехал – и сразу в старт. Так получилось в предсезонной подготовке. Майкл прилетел буквально четыре дня назад – делал документы, рабочую визу, раньше привезти мы его не могли.
Тунисец Али Салем в прошлом сезоне был основным защитником, но всю предсезонку пропустил – только прилетел. Нужно наверстывать упущенное время. Думаю, команда однозначно станет сильнее.
Благодаря каким характеристикам пригласили Майкла? Первое – хороший возраст, 21 год. Второе – умение вести единоборства, цепляться за мяч, забивать. Перспектива у этого футболиста есть. Надеемся, он наберет свои оптимальные физические кондиции и будет игроком стартовой обоймы. Все зависит от него
Мы взяли его с тем, чтобы он развивался. Думаю, до сегодняшнего матча вряд ли кто-то его нашел бы даже в «Википедии» или Wyscout. А после игры с «Шахтером» о нем завтра в прессе будет появляться какая-то информация.
Слава Богу, у нас так сложилось еще с Первой лиги, что каждый нападающий смог себя хорошо проявить. Был Саша Акименко, который забил максимально мячей в нашем клубе, был Ника Сичинава. Сейчас есть Артем Ситало и Майкл. Будут сильнейшие, пускай забивают.
Напомним, Майкл Гопей сократил отставание «Ингульца» в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (1:2).
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