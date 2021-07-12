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Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»

Костышин – о расставании с игроком
Футбол Украинская Премьер-лига
17:10
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Фото: ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал пресс-службе клуба переход Дениса Антюха в «Динамо».

«Дениса Антюха отпустили в «Динамо». Он, наверное, заслужил. Чем-то понравился Луческу, проявил себя на сборах. Мы с ним ссорились, у нас были к нему требования высокие. Это заслуга и президента клуба, который пошел на уступки, не встал на позицию, мол, я хочу заработать. Пошел на определенные уступки, чтобы игрок перешел в «Динамо» Киев».

Ахтырский пацан, который играл три года назад в «Балканах»... разное у него было. Все, наверное, мечтают о «Динамо».

Антюх подписал с «Динамо» четырехлетний контракт.

Андрей Усмонов
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Теги

Денис Антюх Колос Динамо Киев

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