Де Пена пропустил первую тренировку «Динамо» на втором сборе
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Костышин – о расставании с игроком
Фото: ФК Колос
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал пресс-службе клуба переход Дениса Антюха в «Динамо».
«Дениса Антюха отпустили в «Динамо». Он, наверное, заслужил. Чем-то понравился Луческу, проявил себя на сборах. Мы с ним ссорились, у нас были к нему требования высокие. Это заслуга и президента клуба, который пошел на уступки, не встал на позицию, мол, я хочу заработать. Пошел на определенные уступки, чтобы игрок перешел в «Динамо» Киев».
Ахтырский пацан, который играл три года назад в «Балканах»... разное у него было. Все, наверное, мечтают о «Динамо».
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