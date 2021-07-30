Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»

Симо Валакари / Фото - Italehti

Главный тренер «КуПС» Симо Валакари высказался по поводу победы своих подопечных в дополнительное время ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «Ворсклы» (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба полтавчан.

Мы знали, что с «Ворсклой» у нас будет не так много моментов. И я очень счастлив, как мы реализовывали возможности в этих двух матчах. Это очень нам помогло. В нашей игре особо ничего не поменялось – мы хотели играть с мячом, но делать это на лучшем уровне, и забивать свои моменты.

Травма Томаса? Мы еще не знаем, но вывих достаточно тревожный. Думаю, это дало нашим футболистом дополнительное желание сыграть и за него, потому что он очень важен для нас.

Мы забили как раз перед экстратаймами, что придало нам больше энергии. «Ворскла» немного подустала, и мы почувствовали это. Это был наш шанс. Конечно, удаление нам очень помогло.