Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»
Главный тренер «КуПС» Симо Валакари высказался по поводу победы своих подопечных в дополнительное время ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «Ворсклы» (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба полтавчан.
«Ворскла» – очень квалифицированная команда. Мы понимали, что нам нужно очень хорошо защищаться от лонгболлов, через которые они играют. В то же время мы знали, что нам нужно хорошо распоряжаться мячом.
Мы знали, что с «Ворсклой» у нас будет не так много моментов. И я очень счастлив, как мы реализовывали возможности в этих двух матчах. Это очень нам помогло. В нашей игре особо ничего не поменялось – мы хотели играть с мячом, но делать это на лучшем уровне, и забивать свои моменты.
Травма Томаса? Мы еще не знаем, но вывих достаточно тревожный. Думаю, это дало нашим футболистом дополнительное желание сыграть и за него, потому что он очень важен для нас.
Мы забили как раз перед экстратаймами, что придало нам больше энергии. «Ворскла» немного подустала, и мы почувствовали это. Это был наш шанс. Конечно, удаление нам очень помогло.
Ранее мыслями по поводу поединка поделился бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Красноперов.
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