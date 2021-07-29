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Тренер КуПСа рассказал, как нужно играть против «Ворсклы»

Ответный матч пройдет уже сегодня
Футбол Лига конференций UEFA
12:42
Тренер КуПСа рассказал, как нужно играть против «Ворсклы»
Симо Валакари / фото - Veikkaus Liiga

Наставник финского КуПСа Симо Валакари поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Конференций против полтавской «Ворсклы»:

«Мы пересмотрели матч «Ворсклы» с «Днепром-1» (2: 2). Наш соперник играет в футбол высокого качества, много атакует. Это был их первый матч сезона, поэтому, возможно, их уровень физической подготовки не был очень высоким, но они все равно очень сильны.

Мы хорошо понимаем, что умеем защищаться, но завтра будем больше атаковать. Первые игры Кубка более ознакомительными, соперники еще не знают друг друга. Но именно второй матч будет решающим».

Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2. Полтавчане упустили победу на последних минутах встречи.

Напомним, на нашем сайте вы сможете найти онлайн трансляцию противостояния. Начало – в 19:00.

Источник: НП Павел Харченко
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Ворскла КуПС (футбол)

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