«Спартак» пробился в плей-офф Лиги Европы, опередив «Лестер» и «Наполи» в таблице
Тренер «Лестера» – о Лиге конференций: «Я даже не знаю что это за турнир»
Английский клуб вылетел из Лиги Европы
09:39
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал Goal.com поражение от «Наполи» в Лиге Европы и вылет команды в Лигу конференций.
«Если честно, то я даже не знаю, что это за турнир. Я был полностью сосредоточен на Лиге Европы, хотел выиграть группу, ну или хотя бы занять второе место. Так что, при всем уважении к Лиге конференций, я пока что не знаю, что это такое. Уверен, что скоро выясню все об этом турнире».
Англичане проиграла «Наполи» (2:3).
«Лестер» занял третье место в своей группе, пропустив в плей-офф ЛЕ «Спартак» и «Наполи».
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