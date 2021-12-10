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Тренер «Лестера» – о Лиге конференций: «Я даже не знаю что это за турнир»

Английский клуб вылетел из Лиги Европы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:39
Тренер «Лестера» – о Лиге конференций: «Я даже не знаю что это за турнир»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал Goal.com поражение от «Наполи» в Лиге Европы и вылет команды в Лигу конференций.

«Если честно, то я даже не знаю, что это за турнир. Я был полностью сосредоточен на Лиге Европы, хотел выиграть группу, ну или хотя бы занять второе место. Так что, при всем уважении к Лиге конференций, я пока что не знаю, что это такое. Уверен, что скоро выясню все об этом турнире».

Англичане проиграла «Наполи» (2:3).

«Лестер» занял третье место в своей группе, пропустив в плей-офф ЛЕ «Спартак» и «Наполи».

Андрей Усмонов
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Лестер Сити Брендан Роджерс

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