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Тренер «Львова»: «О том, стал ли «Шахтер» сильнее, можно будет поговорить после нашего поединка»

Бессмертный поделился ожиданиями от матча с «горняками»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:32
Тренер «Львова»: «О том, стал ли «Шахтер» сильнее, можно будет поговорить после нашего поединка»
Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча второго тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера».

Игра с «Мариуполем» в усеченном составе? К сожалению, не обошлось без индивидуальных ошибок, но в целом, команда выполнила установку, поэтому я остался доволен их отношением к делу.

Стал ли «Шахтер» сильнее при Де Дзерби? На эту тему можно будет поговорить более обстоятельно после нашего поединка. Пока же мы готовимся в привычном режиме, ничего чрезвычайного. Кто-то вернулся, кого-то беспокоят мышечные травмы…

Сложно сказать, закончена ли селекционная работа. Пока рассчитываем на тех исполнителей, которые уже есть в заявке.

Бессмертный также вспомнил, как его команда сотворила сенсацию с «Шахтером».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

ФК Львов Анатолий Бессмертный Шахтер Донецк

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