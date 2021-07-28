Бессмертный рассказал о недооценке со стороны «Шахтера»
Тренер «Львова»: «О том, стал ли «Шахтер» сильнее, можно будет поговорить после нашего поединка»
Бессмертный поделился ожиданиями от матча с «горняками»
Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча второго тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера».
Игра с «Мариуполем» в усеченном составе? К сожалению, не обошлось без индивидуальных ошибок, но в целом, команда выполнила установку, поэтому я остался доволен их отношением к делу.
Стал ли «Шахтер» сильнее при Де Дзерби? На эту тему можно будет поговорить более обстоятельно после нашего поединка. Пока же мы готовимся в привычном режиме, ничего чрезвычайного. Кто-то вернулся, кого-то беспокоят мышечные травмы…
Сложно сказать, закончена ли селекционная работа. Пока рассчитываем на тех исполнителей, которые уже есть в заявке.
Бессмертный также вспомнил, как его команда сотворила сенсацию с «Шахтером».
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