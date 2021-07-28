Тренер «Львова»: «О том, стал ли «Шахтер» сильнее, можно будет поговорить после нашего поединка»

Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча второго тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера».

Стал ли «Шахтер» сильнее при Де Дзерби? На эту тему можно будет поговорить более обстоятельно после нашего поединка. Пока же мы готовимся в привычном режиме, ничего чрезвычайного. Кто-то вернулся, кого-то беспокоят мышечные травмы…

Сложно сказать, закончена ли селекционная работа. Пока рассчитываем на тех исполнителей, которые уже есть в заявке.