Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»
Тренер «Мальорки»: «Видимо, «Барселона» – единственная команда, у которой есть проблемы. Пусть посмотрят на нас»
Ла Лига не перенесла встречу
11:16
Фото: RCD Mallorca
Главный тренер «Мальорки» Луис Гарсия заявил Marca, что его команда не жалуется на проблемы в составе из-за коронавируса, в отличие от «Барселоны».
«В нашей команде наибольшее количество потерь в составе во всей Ла Лиге. Но о переносе сейчас стали говорить, поскольку проблемы появились у «Барселоны».
Видимо, «Барселона» – единственная команда, у которой есть проблемы. Их футболисты со скамейки запасных могут выходить в стартовом составе любой команды».
Ла Лига отказалась переносить матч.
Игра состоится 2 января.
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