Тренер «Металлиста 1925»: «Поздравляю, мы вернули Харьков в Премьер-лигу»
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал выход своей команды в высший украинский дивизион. Слова наставника приводит официальный сайт клуба.
«Сезон был очень тяжелым. В его начале команда была в стадии становления, мы довольно поздно приняли коллектив и имели немного времени, чтобы ознакомиться с игроками и их возможностями. Когда ты смотришь на игру команды по телевизору - это одно, а когда ты внутри процесса - это совсем другое.
Еще раз скажу, сезон был тяжелым. Состав участников Первой лиги был не простым, много сильных и мощных команд, различные по стилю и тактике игры. У нас было свое видение того, как команда должна действовать. Мы ждали зимнего межсезонья, чтобы усилиться и качественно подготовиться. Я считаю, что второй круг в нашем исполнении было очень хорошим. Я поздравляю команду, руководство и харьковских болельщиков с тем, что мы вернули в Харьков Премьер-лигу!»
По результатам минувшей кампании второго по силе украинского дивизиона, «Металлист 1925» занял третью строчку в Первой лиге и обеспечил себе право на выступления в УПЛ на следующий сезон. Клуб впервые в истории вышел в Премьер-лигу.
Напомним, глава совета команды Сергей Стороженко назвал планы клуба на сезон.
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