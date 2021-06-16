Тренер «Металлиста 1925»: «Поздравляю, мы вернули Харьков в Премьер-лигу»

Валерий Кривенцов / фото - FootBoom

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал выход своей команды в высший украинский дивизион. Слова наставника приводит официальный сайт клуба.

Еще раз скажу, сезон был тяжелым. Состав участников Первой лиги был не простым, много сильных и мощных команд, различные по стилю и тактике игры. У нас было свое видение того, как команда должна действовать. Мы ждали зимнего межсезонья, чтобы усилиться и качественно подготовиться. Я считаю, что второй круг в нашем исполнении было очень хорошим. Я поздравляю команду, руководство и харьковских болельщиков с тем, что мы вернули в Харьков Премьер-лигу!»