Тренер «Милана» предложил ввести тайм-аут и еще несколько нововведений в футбол

Специалист предложил сделать игры более зрелищными

Стефано Пиоли / фото - Sky Sports

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли предложил ввести ряд изменений в футбольные правила. Специалиста цитирует портал Goal.

«Если делать по-моему, то время матча останавливалось бы при уходе мяча за пределы поля. Также я бы ввел тайм-аут в первом тайме. Если мы хотим видеть больше атакующего футбола, стоит ввести такое правило: нельзя возвращаться на свою половину поля после того, как пересек линию центра поля».

При Пиоли «Милан» впервые за 7 лет смог выйти в Лигу чемпионов. В текущем сезоне «россонери» также удачно стартовали в Серии А и идут в верхней част турнирной таблицы.

Ранее тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн также высказался о необходимости модернизации мирового футбола.