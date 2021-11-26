Тренер «Миная» оштрафовал Селезнева за нарушение режима

Правда, Леонов доволен игроком

Фото: ФК Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов сообщил, что оштрафовал форварда Евгения Селезнева за нарушение режима.

«Хотя Селезнев — капитан команды, но в «Минае» нет неприкасаемых. И если бы у меня была информация, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. А так это все слухи. Впрочем, на днях Селезнев таки был оштрафован за то, что тренировался вместе с боксерами. Повторяю, по отношению к выполнению своих обязанностей у меня к нему нет претензий».

Однако в матче с «Колосом» Евгений на второй тайм не вышел.

«Просто мы решили несколько поменять тактическую схему, поэтому в перерыве заменили Селезнева Дмитрием Билоногом, а Богдана Коваленко – Даниилом Кнышом. И не прогадали, вскоре «заработали» пенальти, открыли счет. К сожалению, не хватило нескольких секунд, чтобы записать в свой актив такую нужную викторию».

На ваш взгляд, Селезневу удастся стать лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ?

«Сложный вопрос. По крайней мере, Евгений настроен решительно и не жалеет себя, как на тренировках, так и в игре».

Селезнев на прошлой неделе забил свой первый мяч в сезоне.