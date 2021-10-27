Тренер «Миная»: «Постарась помочь Селезневу забить 8 мячей, но он должен пересмотреть свою жизнь»

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал в эфире программы «Великий футбол» желание нападающего команды Евгения Селезнева побить рекорд результативности УПЛ.

Селезнев – авторитет в команде, ребята к нему хорошо относятся. Самое главное, что и он к одноклубникам хорошо относится, не ставит себя выше команды. Если это случится – я с ним попрощаюсь.