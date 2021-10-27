Селезнев сообщил о задолженности «Колоса» перед ним
Тренер «Миная»: «Постарась помочь Селезневу забить 8 мячей, но он должен пересмотреть свою жизнь»
Леонов рассказал, что форвард делает не так за футбольным полем
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал в эфире программы «Великий футбол» желание нападающего команды Евгения Селезнева побить рекорд результативности УПЛ.
Женя хочет забить 8 голов – я постараюсь ему в этом помочь. Но он должен пересмотреть свою жизнь за футбольным полем. Он то в тренажерный зал поедет, то боксом увлечется. Хорошо, что еще борьбой не занялся.
Селезнев – авторитет в команде, ребята к нему хорошо относятся. Самое главное, что и он к одноклубникам хорошо относится, не ставит себя выше команды. Если это случится – я с ним попрощаюсь.
Ранее Селезнев сообщил о задолженности «Колоса» перед ним.
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