Тренер сборной Австрии прокомментировал некрасивый поступок Арнаутовича

Игрок получил дисквалификацию после празднования гола

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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался по поводу поражения от Нидерландов, и дисквалификации форварда Марко Арнаутовича. Слова наставника приводит Sportnachrichten.

«Марко – просто человек. Люди делают ошибки – вы, я. Нужно уважать это. Мы всегда стоим за своим игроком. Он уже многое сделал для национальной сборной Австрии. Он вернется в матче против Украины».

В матче с Северной Македонией Арнаутович грубо оскорбил игрока македонцев с албанскими корнями. Форвард крикнул ему, что «е*ал его албанскую мать», за что и был дисквалифицирован на один матч.

Напомним, Арнаутович рассказал о предстоящем матче с Украиной.