Матч Украина – Австрия рассудит скандальный арбитр
Тренер сборной Австрии прокомментировал некрасивый поступок Арнаутовича
Игрок получил дисквалификацию после празднования гола
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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался по поводу поражения от Нидерландов, и дисквалификации форварда Марко Арнаутовича. Слова наставника приводит Sportnachrichten.
«Марко – просто человек. Люди делают ошибки – вы, я. Нужно уважать это.
Мы всегда стоим за своим игроком. Он уже многое сделал для национальной сборной Австрии. Он вернется в матче против Украины».
В матче с Северной Македонией Арнаутович грубо оскорбил игрока македонцев с албанскими корнями. Форвард крикнул ему, что «е*ал его албанскую мать», за что и был дисквалифицирован на один матч.
Напомним, Арнаутович рассказал о предстоящем матче с Украиной.