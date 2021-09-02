Отбор на ЧМ-2022. Норвегия отобрала очки у Нидерландов, Хорватия не сумела обыграть Россию
Тренер сборной Хорватии: «Россия сыграла отлично против нас»
Команды не выявили победителя
Златко Далич / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о ничьей с Россией (0:0) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать.
Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру».
Напомним, Украина в 4-м туре отбора на ЧМ-2022 потеряла очки в матче с Казахстаном (2:2).