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Тренер сборной Швеции: «На месте Украины должны быть мы»

Наставник не может смириться с поражением
Футбол Евро-2020
10:10
Тренер сборной Швеции: «На месте Украины должны быть мы»
Янне Андерссон / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал Expressen о том, почему он не планирует смотреть матч между Украиной и Англией, и поделился подробностями будущего Златана Ибрагимовича в национальной команде.

Какую оценку вы можете поставить Швеции за выступление на Евро-2020?

«Однозначно хорошую. Да, мы могли пройти дальше и впереди было всего пару шагов до финала, но я не могу быть недоволен тем, чего мы достигли. Но также я понимаю всех тех, кто разочарован. Мы тоже хотели попасть в четвертьфинал, а там постараться пройти ещё дальше. Мы понимали, какой шанс у Швеции на этом турнире, включая сетку и возможных соперников. Если думать об этом под таким углом, то я тоже разочарован. Но важно понимать, что в жизни есть не только чёрные и белые цвета. Можно плакать из-за того, что мы проиграли Украине и не попали в четвертьфинал. А можно радоваться тому, что отлично проявили себя на групповом этапе и вышли в плей-офф. Могу лишь сказать, что я больше доволен, чем разочарован. Но я не могу навязывать эту точку зрения другим людям».

В субботу в Риме состоится четвертьфинал Украина – Англия. Там могла бы быть Швеция, если бы не проиграла в Глазго. Вы будете смотреть этот и другие матчи Евро-2020?

«Я очень счастлив, что мы второй раз подряд прошли групповой этап (первым был на ЧМ-2018, - прим.) и смогли выйти в плей-офф. Я горжусь командой. Мы впервые с 2004 года так успешно выступили на чемпионате Европы. Все игроки проявили себя отлично и у меня нет к ним претензий. Что касается оставшихся матчей на Евро, то я посмотрю матчи Бельгия – Италия, Швейцария – Испания и Дания – Чехия. Но точно не буду смотреть матч Украина – Англия. Я просто не смогу это сделать. Мы должны были быть там, мы заслуживали выйти в четвертьфинал, но проиграли. Поэтому если я буду смотреть, то весь матч буду думать о том, что на месте украинцев должны были быть мы. Я точно посмотрю матч Дания – Чехия и буду болеть за датчан. Думаю, что после поражения Швеции многие жители нашей страны будут надеяться увидеть Данию в финале. Буду рад, если датчане выиграют Евро-2020».

Поражение от Украины – это самый болезненный момент в вашей тренерской карьере или вы уже испытывали подобные эмоции?

«Был очень похожий момент в 2004 году. Это был мой первый сезон в «Хальмстаде». Перед последним туром мы находились на первом месте в турнирной таблице. Нам нужно было в заключительном матче обыграть дома «Гётеборг» и мы бы стали чемпионами. Мы выигрывали, но арбитр назначил сомнительный пенальти и «Гётеборг» сравнял счёт. Мы сыграли 1:1. В параллельном матче «Мальмё» играл с «Эльфсборгом». У них была похожая ситуация. «Эльфсборг» пробивал пенальти, но не реализовал его. А «Мальмё» забил один гол и выиграл. Они обогнали нас в последнем туре и стали чемпионами. Мы все очень долго не могли прийти в себя. Тот матч я также не пересматривал и до сих пор расстраиваюсь, когда мне про него напоминают».

Златан Ибрагимович мечтал сыграть на чемпионате Европы, но не попал в заявку из-за травмы колена. Сам Златан сказал, что хотел бы поехать на чемпионат мира в Катаре. Увидим ли мы ещё Ибрагимовича в сборной?

«Я не могу вам сейчас ничего сказать на эту тему. Я буду говорить со Златаном осенью и буду следить за его самочувствием. Мне нужно знать, готов ли он играть за сборную и за клуб. Тогда мы вместе примем оптимальное решение. Мы общались с Ибрагимовичем во время чемпионата Европы. Но не по поводу будущего Златана в сборной, а просто обсуждали выступление национальной команды на турнире. Ибрагимович после одного из матчей позвонил мне и сказал в своём стиле: «Забавно, что Швеция так хорошо выступает на Евро-2020 без Златана».

Шведы ожидали легкого матча с Украиной, но напоролись на сильное сопротивление со стороны подопечных Андрея Шевченко. Да и футбольная карма наказала их за нанесение страшной травмы Артему Беседину, который теперь пропустит полгода.

Ну а сборной Украины предстоит тяжелейший матч с Англией, который состоится уже завтра.

Видео трансляция матча Украина – Англия. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Украина – Англия.

Напомним, Жозе Моуриньо спрогнозировал вылет Украины из Евро на стадии 1/4.

Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) сборная Швеции (футбол)

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