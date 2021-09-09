Езерский назвал причины, по которым сборная Украины не сумела удержать победу над Чехией

Владимир Езерский / Фото - УАФ

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский проанализировал товарищеский матч «сине-желтых» против Чехии (1:1).

Поэтому, когда команда выходит на поле в таком экспериментальном сочетании, непросто рассчитывать на содержательную игру и максимальный результат. Тем более что в соперниках была очень сильная сборная.

Дебют матча был сложным для украинцев, можно сказать, неуверенным, но благодаря тому, что ребята обыгрались, сразу удалось повести в счете. Этот гол добавил уверенности «сине-желтым». Но в конце встречи, возможно, усталость, отсюда и потеря концентрации, позволили хозяевам отквитать мяч. Впрочем, для нашей сборной и ее наставника это был очень важный поединок в плане информативности.

Довольно уверенно сыграл Денис Бойко, голкипер не раз выручал команду, и в пропущенном голе вратаря винить не стоит. Продуктивно на атаку поработал Александр Тымчик. Александр Зинченко мог придержать мяч, развернуть атаку, но основная угроза шла от Андрея Ярмоленко. Но опять же, сложно что-то требовать от ребят, которые впервые вышли на поле вместе.