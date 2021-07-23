Молодой защитник «Шахтера» женился на бывшей девушке Супряги
Тренер «Шахтера» назвал, кому бы отдал «Золотой мяч»
Де Дзерби отметил двух соотечественников
23 июля 16:11
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал gazzetta.it, кому бы вручил «Золотой мяч» по итогам сезона.
«Если посмотреть на трофеи, которые выиграл в этом году Жоржиньо, то он заслуживает «Золотой мяч». Очень умный полузащитник. Всегда говорил своим футболистам следить за его игрой, потому что Жоржиньо видит игру на несколько ходов вперед. Был одним из ключевых исполнителей Италии на Евро.
Конечно, Месси остается Месси, и пока он играет, то всегда будет главным претендентом на «Золотой мяч».
Еще бы отметил Кьеллини. В свое время Каннаваро выигрывал Золотой мяч, и после Евро я не вижу причин, почему Джорджо не может претендовать на награду».
Жоржиньо ранее оценил свои шансы на награду.
Комментарии 0