Тренер «Шахтера» назвал, кому бы отдал «Золотой мяч»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал gazzetta.it, кому бы вручил «Золотой мяч» по итогам сезона.

Конечно, Месси остается Месси, и пока он играет, то всегда будет главным претендентом на «Золотой мяч».

Еще бы отметил Кьеллини. В свое время Каннаваро выигрывал Золотой мяч, и после Евро я не вижу причин, почему Джорджо не может претендовать на награду».