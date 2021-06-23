Тренер Шотландии: «Играли с командой, которая знает, как играть в третьих матчах в группе»

Команда покинула Евро-2020

Фото: BBC

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал BBC поражение от Хорватии (1:3) и вылет из Евро-2020.

«Мне грустно за игроков. Мы долго ждали возможности попасть на турнир, и нас довел до этого хороший состав. По ходу группового турнира было много хороших моментов, но не очков, которые нам были нужны.

Сегодня мы играли с закаленной на таких турнирах командой, которая знает, как играть в третьем матче в группе. А мы, возможно, не знали. Поэтому мы едем домой, а Хорватия – в следующий раунд.

Мы не добились ничего в первом матче, что означало, что нам нужно ехать на «Уэмбли» и тратить много сил, физических и психологических, чтобы у нас был момент. Возможно, это сказалось на нас в третьем матче.

Нам нужно поучиться к следующему турниру. Обещаю, что до него не придется ждать 23 года».

Шотландия набрала одно очко в группе.