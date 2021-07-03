Тренер Швейцарии: «Мы были близки к полуфиналу Евро»

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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович признался сайту UEFA, что расстроен вылетом из Евро-2020 от Испании в четвертьфинале.

Я испытываю смешанные чувства. Мы все можем гордиться. Мы уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, мы были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных. Все игроки герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Что случилось дальше не имеет значения».