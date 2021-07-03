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Тренер Швейцарии: «Мы были близки к полуфиналу Евро»

Команда Петковича вылетела в четвертьфинале от Испании
Футбол Евро-2020
09:57
Тренер Швейцарии: «Мы были близки к полуфиналу Евро»
Фото: UEFA

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович признался сайту UEFA, что расстроен вылетом из Евро-2020 от Испании в четвертьфинале.

«Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти. Я горжусь своей командой и всеми игроками. Они сегодня герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал.

Я испытываю смешанные чувства. Мы все можем гордиться. Мы уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, мы были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных. Все игроки герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Что случилось дальше не имеет значения».

Швейцария в 1/8 финала в серии пенальти выбила из турнира Францию.

Испания сыграет в полуфинале сыграет против Италии.

Андрей Усмонов
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