Тренер Швейцарии: «Мы были близки к полуфиналу Евро»

Соревнования действительно сильных мужчин. Этап Кубка Украины по Стронгмену
15:00
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович признался сайту UEFA, что расстроен вылетом из Евро-2020 от Испании в четвертьфинале.
«Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти. Я горжусь своей командой и всеми игроками. Они сегодня герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал.
Я испытываю смешанные чувства. Мы все можем гордиться. Мы уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, мы были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных. Все игроки герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Что случилось дальше не имеет значения».
Швейцария в 1/8 финала в серии пенальти выбила из турнира Францию.
Испания сыграет в полуфинале сыграет против Италии.
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