Сборная Италии установила мировой рекорд, не проиграв в 36-м матче подряд
Тренер Швейцарии: «Мы не слишком хорошо начали матч, но сумели прибавить по ходу игры»
Команда сыграла вничью с Италией
Фото: AFP
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал сайту UEFA ничью с Италией (0:0) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Мы играли как одно целое, показали солидную игру против сильного соперника. Каждый игрок показал запредельный уровень.
Мы не слишком хорошо начали матч, но сумели прибавить по ходу игры и во втором тайме уже лучше контролировали ход встречи».
Благодаря ничьей Италия установила мировой рекорд среди сборных.
Швейцария идет 2-й в таблице своей группы.
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