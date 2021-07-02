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Тренер Швейцарии: «Отпраздновали успех с Францией – пора создавать новые эмоции»

Петкович – о матче четвертьфинала Евро против Испании
Футбол Евро-2020
08:01
Тренер Швейцарии: «Отпраздновали успех с Францией – пора создавать новые эмоции»
Владимир Петкович / Фото - AFP

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, подопечные которого сенсационно выбили Францию в 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 5:4 – пен.) высказался о противостоянии с Испанией на следующей стадии. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Готовимся так же, как к матчу с Францией. Мы отпраздновали тот успех, но теперь пора двигаться дальше, создавать новые эмоции. Мы должны верить и показать, что мы хотим пройти дальше.

Испания – техничная и трудолюбивая команда. Мы знаем это по нашим предыдущим матчам. Они фавориты, но мы хотим достичь своих целей и продолжать идти вперед.

Конечно, когда не хватает такого влиятельного игрока, как Джака, каждый игрок на поле должен выкладываться на десять процентов больше. Они должны бежать, быть агрессивными, и я уверен, что мы увидим это завтра.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 2 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швейцария – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Швейцария – Испания сборная Испании (футбол) сборная Швейцарии (футбол)

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