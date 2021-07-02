Тренер Швейцарии: «Отпраздновали успех с Францией – пора создавать новые эмоции»

Владимир Петкович / Фото - AFP

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, подопечные которого сенсационно выбили Францию в 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 5:4 – пен.) высказался о противостоянии с Испанией на следующей стадии. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Испания – техничная и трудолюбивая команда. Мы знаем это по нашим предыдущим матчам. Они фавориты, но мы хотим достичь своих целей и продолжать идти вперед.

Конечно, когда не хватает такого влиятельного игрока, как Джака, каждый игрок на поле должен выкладываться на десять процентов больше. Они должны бежать, быть агрессивными, и я уверен, что мы увидим это завтра.