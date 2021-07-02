Тренер Швейцарии: «При всем уважении к Испании, мы хотим пройти дальше»
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал официальному сайту UEFA, как собирается играть его команда в четвертьфинальном матче Евро-2020 против сборной Испании:
«Нам нужно быть голодными для того, чтобы пройти в следующий раунд. Поэтому я не могу сказать, что удовлетворен. Для меня следующий шаг всегда главный.
Мы хотим пройти в следующий раунд, пусть даже играть предстоит против Испании – одного из фаворитов.
Конечно, нужны эмоции, нужно чувство удовлетворения, но все это пока важно отодвинуть в сторону. Это все нужно проявить на поле. Уверен, так и будет.
Нам, возможно, будет сильно не хватать Джаки, но в матче с Испанией я хочу, чтобы каждый выложился немного больше. Не только для того, чтобы заменить капитана, но и для того, чтобы победить Испанию. При всем уважении к ней, мы хотим пройти дальше».
Швейцарцам уже удалось шокировать весь футбольный мир, сенсационно обыграв сборную Франции. Команда проигрывала 1:3, но смогла отыграть два мяча, а потом дожать соперника в серии пенальти.
Сборная Испании в матче с Хорватией попала в похожую ситуацию, только отыгрывались уже против нее. Хорваты отыграли преимущество в два мяча, вот только в отличии от швейцарцев не сохранили счет в дополнительном времени, а пропустили сразу два гола.
Теперь участникам матчей самого сумасшедшего игрового дня на этом Евро предстоит сыграть между собой. Матч состоится уже сегодня в 19:00.
Видео трансляция матча Швейцария – Испания. Начало – в 19:00.
Онлайн трансляция матча Швейцария – Испания.
Напомним, ранее хавбек швейцарцев Джердан Шакири высказался о силе своей команды.
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