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Тренер Швейцарии: «При всем уважении к Испании, мы хотим пройти дальше»

Швейцарцы уже успели сотворить сенсацию на Евро
Футбол Евро-2020
10:25
Тренер Швейцарии: «При всем уважении к Испании, мы хотим пройти дальше»
Владимир Петкович / фото - UEFA

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал официальному сайту UEFA, как собирается играть его команда в четвертьфинальном матче Евро-2020 против сборной Испании:

«Нам нужно быть голодными для того, чтобы пройти в следующий раунд. Поэтому я не могу сказать, что удовлетворен. Для меня следующий шаг всегда главный.

Мы хотим пройти в следующий раунд, пусть даже играть предстоит против Испании – одного из фаворитов.

Конечно, нужны эмоции, нужно чувство удовлетворения, но все это пока важно отодвинуть в сторону. Это все нужно проявить на поле. Уверен, так и будет.

Нам, возможно, будет сильно не хватать Джаки, но в матче с Испанией я хочу, чтобы каждый выложился немного больше. Не только для того, чтобы заменить капитана, но и для того, чтобы победить Испанию. При всем уважении к ней, мы хотим пройти дальше».

Швейцарцам уже удалось шокировать весь футбольный мир, сенсационно обыграв сборную Франции. Команда проигрывала 1:3, но смогла отыграть два мяча, а потом дожать соперника в серии пенальти.

Сборная Испании в матче с Хорватией попала в похожую ситуацию, только отыгрывались уже против нее. Хорваты отыграли преимущество в два мяча, вот только в отличии от швейцарцев не сохранили счет в дополнительном времени, а пропустили сразу два гола.

Теперь участникам матчей самого сумасшедшего игрового дня на этом Евро предстоит сыграть между собой. Матч состоится уже сегодня в 19:00.

Видео трансляция матча Швейцария – Испания. Начало – в 19:00.

Онлайн трансляция матча Швейцария – Испания.

Напомним, ранее хавбек швейцарцев Джердан Шакири высказался о силе своей команды.

Павел Харченко
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