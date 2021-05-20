Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 вызвал 26 игроков
Тренер соперника сборной Украины: «Едем на Евро с желанием побеждать»
Ангеловски оценил возможности конкурентов по группе C
20 мая 16:38
Фото - Sky Sports
Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски оценил силу Украины и других соперников по группе C на Евро-2020. Также специалист рассказал о целях команды на турнир. Его слова приводит пресс-служба ФФСМ.
Я могу пообещать, что эти игроки сделают все возможное, чтобы болельщики снова гордились своей страной. Мы едем на чемпионат Европы с желанием побеждать и будем использовать все шансы на положительный результат, чтобы выйти из группы.
Мы сейчас внимательно анализируем наших соперников. С Австрией мы встречались дважды, и хотя она нас дважды обыграла. Мы будем стараться извлечь уроки из тех ошибок.
Украина также очень хорошая команда. Я знаю, что донецкий «Шахтер», в котором много игроков сборной Украины, дважды одолел мадридский «Реал».
В Амстердам на матч с Нидерландами мы поедем с надеждой, что сможем снова вернуться в Румынию, если выйдем в плей-офф.
Ранее Ангеловски огласил список игроков, которые будут готовиться к Евро-2020.
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