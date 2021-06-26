Тренер Уэльса: «У нас хорошая команда, которая умеет забивать мячи»
Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Кто бы ни вышел представлять Данию, они будут работать до седьмого пота, и для нас главное не уступить в этом. Но мы вполне уверены в том, что мы будем делать и как мы будем это делать.
Нам пришлось здорово потрудиться, чтобы занять второе место. Горжусь тем, какой характер мы проявили. Некоторые отрезки в матче с Турцией показали, что у нас хорошая команда, которая умеет забивать голы.
Серия пенальти? Мы к ней готовы. У нас есть представление о том, кто будет в пятерке бьющих, но все зависит от самих игроков. Этот разговор мы с ними проведем.
Мы готовы к схватке, а она таковой и будет. Перчатки сброшены.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 26 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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