Тренер Уэльса: «У нас хорошая команда, которая умеет забивать мячи»

Роб Пейдж / Фото - FAW

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Нам пришлось здорово потрудиться, чтобы занять второе место. Горжусь тем, какой характер мы проявили. Некоторые отрезки в матче с Турцией показали, что у нас хорошая команда, которая умеет забивать голы.

Серия пенальти? Мы к ней готовы. У нас есть представление о том, кто будет в пятерке бьющих, но все зависит от самих игроков. Этот разговор мы с ними проведем.

Мы готовы к схватке, а она таковой и будет. Перчатки сброшены.