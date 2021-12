Тренер устроил стриптиз перед фанатами после победы в чемпионате. Уверен, что это притягивает удачу и мотивирует игроков

Ронни Дейла разделся и несколько раз отжался после чемпионства

На минувших выходных главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла стал знаменитостью не только среди футбольных фанатов.

Через несколько минут после того, как его команда впервые в истории выиграла плей-офф и главный трофей MLS, обыграв «Портленд Тимберс» в серии пенальти, наставник разделся до одних трусов перед трибуной фанатов «синих» и начал отжиматься.

Это был далеко не первый раз, когда Дейла проделал этот трюк. В 2009 году он пообещал фанатам норвежского «Стремгодсета», которым он руководил в то время, сделать то же самое, если удастся спасти команду от вылета. Удалось – и он свое обещание сдержал.

Возглавив «Нью-Йорк Сити» перед началом сезона-2020 он тоже заявил, что готов раздеться, но только в случае, если его команда станет чемпионом MLS. Однако, когда ему напомнили об этом обещании уже в декабре 2021 года перед финалом против «Портленда», его реакция была гораздо сдержаннее.

После победы Дейла все же склонился к тому, чтобы сдержать обещание, хотя фанатам «Нью-Йорк Сити» и потребовалось скандированием буквально склонить тренера к «стриптизу» перед трибуной.

The video everyone’s been staying up for. One Ronny Deila pic.twitter.com/bwmW9vVHNB