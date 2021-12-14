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Тренер устроил стриптиз перед фанатами после победы в чемпионате. Уверен, что это притягивает удачу и мотивирует игроков

История раздеваний Ронни Дейла
Футбол В мире
14 декабря 11:40
Тренер устроил стриптиз перед фанатами после победы в чемпионате. Уверен, что это притягивает удачу и мотивирует игроков Послесловие
Ронни Дейла разделся и несколько раз отжался после чемпионства

На минувших выходных главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла стал знаменитостью не только среди футбольных фанатов.

Через несколько минут после того, как его команда впервые в истории выиграла плей-офф и главный трофей MLS, обыграв «Портленд Тимберс» в серии пенальти, наставник разделся до одних трусов перед трибуной фанатов «синих» и начал отжиматься.

Это был далеко не первый раз, когда Дейла проделал этот трюк. В 2009 году он пообещал фанатам норвежского «Стремгодсета», которым он руководил в то время, сделать то же самое, если удастся спасти команду от вылета. Удалось – и он свое обещание сдержал.

Возглавив «Нью-Йорк Сити» перед началом сезона-2020 он тоже заявил, что готов раздеться, но только в случае, если его команда станет чемпионом MLS. Однако, когда ему напомнили об этом обещании уже в декабре 2021 года перед финалом против «Портленда», его реакция была гораздо сдержаннее.

«Посмотрим-посмотрим. Когда ты становишься старше, это уже не так весело. Но в то же время слово есть слово. Во-первых, мы должны победить. Это самое главное».

После победы Дейла все же склонился к тому, чтобы сдержать обещание, хотя фанатам «Нью-Йорк Сити» и потребовалось скандированием буквально склонить тренера к «стриптизу» перед трибуной.

После матча и этого представления журналисты спросили тренера, когда эмоции от раздевания перед публикой были ярче: в 2009 году или сейчас?

«Конечно, сейчас. Хотя та победа в 2009 году тоже была важна. Победы нужно праздновать, а сегодняшняя стала действительно большой. Может быть, я наговорил слишком много, когда меня назначили сюда, но я не жалею об этом. Это был важный момент. Я сделаю это снова, если мы продолжим выигрывать трофеи».

Однако глубинно Дейла считает свой поступок показателем уверенности, которая передается и команде. Не нужно ничего бояться – и после падения обязательно наступит взлет.

В «Нью-Йорк Сити» он пришел после двух подряд провалов. Сначала он не оправдал ожиданий в шотландском «Селтике», несмотря на два чемпионства и победу в Кубке лиги, затем разочарованием была признан его работа в норвежской «Волеренге», из которой он был уволен перед переездом в MLS.

Кстати, в «Волеренге» он раздевался на командном собрании накануне важного поединка за выживание – и тогда это сработало. Команда победила, а Дейла только убедился в действенности своего метода.

«В конце концов, если вы продолжаете верить, продолжаете усердно работать и совершенствоваться, то вы получите то, что заслуживаете.

И эта команда, то, что они сделали, они заслужили выиграть MLS в этом году, и они сделали это. Я невероятно горжусь и благодарен за то, что являюсь ее частью».

«Нью-Йорк Сити» вступил в MLS только в 2015 году и за шесть лет дошел до чемпионского титула. С историческим для клуба достижением теперь неразрывно будет связано имя Дейла, а его празднование со временем вполне может стать полноценным клубным ритуалом.

Александр Черненко
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