Тренер «Вереса»: «Игра с «Ворсклой» в УПЛ была ровной, в кубке нет права на ошибку»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против «Ворсклы». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Завтра ожидаем тяжелую боевую кубковую игру. Права на ошибку нет. Если в чемпионате можно как-то исправить ситуацию в следующих матчах, то кубковое противостояние состоит из одной игры.

Поэтому завтра нам нужна максимальная концентрация. Если все подойдут с серьезным настроем на игру – можем рассчитывать на проход дальше.