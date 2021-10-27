«Верес» провел полную вакцинацию
Тренер «Вереса»: «Игра с «Ворсклой» в УПЛ была ровной, в кубке нет права на ошибку»
Вирт отметил, что соперник является одним из лидеров чемпионата
Юрий Вирт / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против «Ворсклы». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Незабитый пенальти помешал нам обыграть «Ворсклу» в домашнем матче первого круга чемпионата. Но игра была в общем-то ровной, очень интересной. «Ворскла» сейчас – один из лидеров чемпионата.
Завтра ожидаем тяжелую боевую кубковую игру. Права на ошибку нет. Если в чемпионате можно как-то исправить ситуацию в следующих матчах, то кубковое противостояние состоит из одной игры.
Поэтому завтра нам нужна максимальная концентрация. Если все подойдут с серьезным настроем на игру – можем рассчитывать на проход дальше.
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