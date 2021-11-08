Тренер «Вереса» пожаловался на ошибочно незасчитанный гол в матче с «Зарей»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт после разгромного поражения в матче 14-го тура УПЛ против «Зари» (0:3) заявил о несправедливо незасчитанном голе его подопечных. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Это была хорошая боевая игра. Мы всерьез настраивались на этот матч. И первый тайм нам удался. Надежно отыграли в обороне, хорошо выходили в контратаки. Забили чистый мяч, который судья не засчитал. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счете – игра сложилась бы по-другому.
Второй тайм начали ужасающе. Две ошибки привели к двум головам в наши ворота. Конечно, тяжело отыгрываться в матче против «Зари» с 0:2. Но мы старались. Были вынуждены идти вперед, оголять тылы. Поэтому Заре было уже проще, у них есть быстрые футболисты.
Михаил Сергийчук имел прекрасный момент. Забей с пяти метров и мы могли спасти игру. Имели моменты, но не реализовали их. Реализация в последних матчах – это наша большая проблема. Но такой уровень футболистов – с этим ничего не поделаешь.
Ранее наставник «Зари» Виктор Скрипник отметил, что у его команды в текущем сезоне также были моменты, как в случае с отмененным голом «Вереса».