Тренер «Вереса»: «С Австрией сборная Украины сыграет в атакующий футбол с контролем мяча»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 Украина – Австрия. Также бывший голкипер оценил выступления на турнире Георгия Бущана.

Матч с Нидерландами? Бывают такие обидные поражения. Да, подопечные Франка де Бура имели больше возможностей для взятия ворот, однако «сине-желтые» проявили характер в игре с такой сильной сборной, тем более на ее поле, это дорого стоит.

Для выхода со второго места в плей-офф достаточно ничьей с Австрией? Такая ситуация дает больше возможностей для тактической вариативности. Хотя, на мой взгляд, подопечные Андрея Шевченко все равно попытается сыграть в свой футбол, атакующий с контролем мяча, в тот футбол, к которому национальная команда нас приучила.

Кипер продолжает качественно делать свою работу. Как он это делал в минувшем сезоне в «Динамо», так и сейчас демонстрирует свой высокий уровень. Важно, что Бущан не только ловит свои мячи, но и выручает. От этого команда получает дополнительную уверенность.

Да, Георгий мог бы лучше сыграть в эпизоде с третьим пропущенным мячом от нидерландцев, но это не портит общего впечатления от его игры. Бущан пока один из лучших футболистов нашей сборной на Евро.

Кто еще запомнился из вратарей? Сложный вопрос. Чемпионат не так давно начался. Кто первым приходит на ум? Наверное, это вратарь сборной Швеции Робин Ульсен, который в двух матчах сохранил свои ворота на замке, особенно он постарался в поединке с испанцами. Также я бы отметил кипера словаков Мартина Дубравку и вратаря финнов Лукаша Градецкого.

Австрия — это не Северная Македония? Согласен. Но футболисты сборной Украины, уверен, понимают, что эта встреча может пройти под девизом пан или пропал. Наши ребята не должны сбавлять оборотов, нужно держать планку, которую они подняли. «Сине-желтым» по силам обыграть своего ближайшего оппонента, несмотря на то, что практически все его исполнители выступают в немецкой Бундеслиге.