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Попов вернется в общую группу перед Австрией. Зубков пропустит матч

Хавбек «сине-желтых» не успеет восстановиться к заключительному поединку в группе на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
07:21
Попов вернется в общую группу перед Австрией. Зубков пропустит матч
Александр Зубков / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков не поможет команде в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Шевченко.

Футболист венгерского «Ференцвароша» продолжает восстанавливаться от травмы под присмотром физиотерапевта. Игрок повредился в стартовой игре на турнире против Нидерландов (2:3).

Повреждение защитника Дениса Попова оказалось несерьезным. С воскресенья, 20 июня, он должен вернуться в общую группу.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Источник: Sport.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зубков Денис Попов Украина – Австрия сборная Австрии (футбол) травмы

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