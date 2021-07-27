Тренер «Ворсклы»: «Горели желанием победить «Днепр-1», но была проблема с реализацией»

Фото: ФК Ворскла

Ассистент тренера «Ворсклы» Виктор Ульяницкий дал комментарий пресс-службе клуба о результате матча стартового тура УПЛ с «Днепром-1» (2:2):



К игре с днепрянами подходили через призму игры с «КуПС». Дали нашим лидерам сыграть не полный матч, счет 2:2 – закономерный. Футбол вообще строится на ошибках.

Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Да, горели желанием победить, но чего-то не хватило. Хочу позвать болельщиков на ответный матч с «КуПС»