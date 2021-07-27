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Тренер «Ворсклы»: «Горели желанием победить «Днепр-1», но была проблема с реализацией»
Ульяницкий поблагодарил болельщиков за поддержку
Фото: ФК Ворскла
Ассистент тренера «Ворсклы» Виктор Ульяницкий дал комментарий пресс-службе клуба о результате матча стартового тура УПЛ с «Днепром-1» (2:2):
Такая игра замечательная для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. «Днепр-1» использовал свой минимум моментов, мы же не использовали солидное количество своих. Будем работать над этим.
К игре с днепрянами подходили через призму игры с «КуПС». Дали нашим лидерам сыграть не полный матч, счет 2:2 – закономерный. Футбол вообще строится на ошибках.
Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Да, горели желанием победить, но чего-то не хватило. Хочу позвать болельщиков на ответный матч с «КуПС»
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».
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