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Тренер «Ворсклы»: «Мы доигрывали матч с «Вересом» на кураже»

Полтавчане вышли в четвертьфинал Кубка Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
20:50
Тренер «Ворсклы»: «Мы доигрывали матч с «Вересом» на кураже»
Фото: пресс-служба Ворсклы

Ассистент главного тренера полтавской «Ворсклы» Александр Омельчук прокомментировал победу над «Вересом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

«Безусловно, команда и тренерский штаб довольны как результатом, так и содержанием игры. Сегодня действительно был кубковый матч, и он дался нам не так легко. До забитого гола Кане «Верес» имел хорошие моменты. Хотел бы отметить Диму Ризныка, сейчас он — действительно половина нашей команды. Он выручил, а после забитого мяча нам стало немного легче. Во втором тайме мы понимали, что хозяева пойдут вперед и постараются развернуть ход матча, им терять нечего. Но нам удалось забить второй мяч, потом у соперника сразу было удаление. Естественно, им было тяжело, а мы доигрывали на кураже. На эту игру у нас приехало 11 человек, еще четырех ребят взяли из команды U-19. Хорошо, что все сложилось в нашу пользу. Будем возвращаться домой в хорошем настроении».

Отметим, что главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов сейчас отбывает дисквалификацию, поэтому его не было на трибунах.

Также в четвертьфинал Кубка Украины уже вышли «Александрия» и «Динамо».

Источник: sport.ua Петр Приходько
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