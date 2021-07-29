Тренер «Ворсклы»: «В раздевалке тишина. Все расстроены»

Сергей Ревут / Фото: ФК Ворскла

Ассистент главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова Сергей Ревут в эфире телеканала Футбол 1 2 3 прокомментировал поражение в матче Лиги Конференций против КуПСа (2:3).



Что-то в последних матчах у нас так получается, что на последних минутах пропускаем гол. И вообще много пропускаем – за три матча семь голов. Наверное, сзади непорядок какой-то. Что тут прокомментируешь? Проиграли.

Достойный соперник, непростой оказался. В принципе мы были готовы. Нельзя сказать, что просто относились к матчу. Как случилось – так случилось, ничего уже не сделаешь.

Последние минуты? Ошибки. Проиграли борьбу. Может, какая-то доля невезения. Но на это тоже не спишешь. Как случилось – так и случилось. Не могу прокомментировать сейчас, надо смотреть, как так произошло».