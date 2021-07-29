Тренер «Ворсклы»: «В раздевалке тишина. Все расстроены»
Ассистент главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова Сергей Ревут в эфире телеканала Футбол 1 2 3 прокомментировал поражение в матче Лиги Конференций против КуПСа (2:3).
«Трудно так сразу собраться с мыслями. Проиграли. Проиграли по ходу игры. Начали очень плохо. Не знаю, неверное, сил немного не хватило. Потом молодые ребята разбегались, выровняли игру. Вели по ходу матча, не удержали.
Что-то в последних матчах у нас так получается, что на последних минутах пропускаем гол. И вообще много пропускаем – за три матча семь голов. Наверное, сзади непорядок какой-то. Что тут прокомментируешь? Проиграли.
Достойный соперник, непростой оказался. В принципе мы были готовы. Нельзя сказать, что просто относились к матчу. Как случилось – так случилось, ничего уже не сделаешь.
Последние минуты? Ошибки. Проиграли борьбу. Может, какая-то доля невезения. Но на это тоже не спишешь. Как случилось – так и случилось. Не могу прокомментировать сейчас, надо смотреть, как так произошло».
О проблемах в обороне.
«Сколько ж нужно забить, чтобы выиграть? В каждом матче забиваем по два гола. Ведем по счету, а в компенсированное время концентрации не хватает или индивидуальные ошибки. Трудно объяснимое, сразу сказать не могу.
Удачны ли были замены? Если нет результата – значить не сработал. Замены ничем не помогли, игру не исправили. Очень много сил оставили в матче с «Днепром-1». Ребят просто физически не хватило еще на дополнительное время.
Об удалении.
«Это где-то повлияло. В такой тяжелой игре, когда уже физически немного подсели, игрока удалили. Там такое удаление...вроде в мяч играл. Конечно, жестко. Но уже все. Кушниренко, наверное, немного перенервничал. Хотел как лучше, но не получилось».
Об атмосфере в раздевалке.
«Тишина. Все расстроены. Какая может быть атмосфера? Хотели же выиграть».
Напомним, «Ворскла» стала первой в истории украинской командой, проигравшей финской в еврокубках.
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