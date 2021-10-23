Тренер «Ворсклы»: «Вдесятером мы выглядели достойно»

Фото: ФК Ворскла

Один из тренеров «Ворсклы» Александр Омельчук прокомментировал поражение в 12-м туре УПЛ от «Шахтера» (0:2).

Но мы вышли, игра была довольно хорошей с нашей стороны. Пытались контролировать. Ребята настроились. Обидно, столько народу, праздник, больше 12 тысяч пришло поддержать нас.

Нелепая вторая желтая карточка, тяжело судить. Думаю, нельзя такие давать. Первая там карточка – Тилль в корпус сыграл. Для нас это ключевая потеря такого игрока. Очень и ребятам обидно. Это «Шахтер», команда, у которой квалифицированные футболисты, с ними 11 на 11 тяжело играть. А вдесятером мы выглядели достойно.

Понимали, что за счет контратаки и каких-то стандартов только можем добиться успеха. Как могли, удерживались, но усилиться нечем. У ребят тоже накапливается усталость.