Тренер юношеской сборной Украины: «Номер один на Евро был Ярмоленко»

Кузнецов подытожил выступления «сине-желтых» на континентальном первенстве

Олег Кузнецов / Фото - УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины от 2005 г. р. Олег Кузнецов оценил выступления национальной команды на Евро-2020. Также специалист выделил лучших игроков в составе «сине-желтых».

Олег Владимирович, по пятибалльной системе на сколько оцените выступление сборной Украины на чемпионате Европы?

На твердую четверку. Наверное, мало, кто ожидал, что «сине-желтые»№ с таким скрипом выйдут из группы. Тем не менее, несмотря на все факторы везения или еще чего-то, победа над Швецией перечеркнула все минусы. Команда добилась исторического успеха и этим все сказано.

Что вам понравилось в игре команды Андрея Шевченко, а что огорчило?

Тех принципов, которые Андрей Шевченко закладывал задолго до чемпионата Европы, коллектив старается придерживаться, и многое из этого получается. Неплохо работает атакующая линия. Что касается минусов, то немного разочаровала игра в обороне. Не хочется называть фамилий, но некоторые футболисты сыграли ниже своих возможностей. Тем не менее, в защите у нас много молодежи, и если убрать все шероховатости, то прогресс обязательно будет.

Нужно ли было больше доверять запасным?

Не думаю. Как показал опыт чемпионата Европы, те же итальянцы, англичане в основном рассчитывали на определенную обойму исполнителей. Тем более что у нас не такой большой выбор равноценных игроков. Считаю, тренерский штаб все делал, исходя из возможностей подопечных.

Назовите тройку лучших футболистов сборной Украины на турнире.

Номер один для меня был Андрей Ярмоленко. Также назову Георгия Бущана и Александра Зинченко.

Ранее стало известно, что гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020.