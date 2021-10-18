Тренер юношеской сборной: «Замены не усилили игру Украины в матче с Боснией»

Сергей Нагорняк / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк проанализировал матч национальной команды в отборе на ЧМ-2022 против Боснии (1:1).

Даже, несмотря на то, что во встрече с боснийцами Андрею Ярмоленко чуть не хватило кондиций, из-за того, что он не часто выходит на поле в составе своего «Вест Хэма», ключевой фигурой в прошедших поединках отбора в составе сборной Украины, однозначно, был именно этот полузащитник.

Тренерские просчеты в игре с Боснией? Со стороны легко давать оценку. Считаю, что Александр Петраков сам ответил на этот вопрос: замены во втором тайме не усилили игру «сине-желтых».

Мне не понравился результат в поединке с боснийцами. Впрочем, не стоит сейчас посыпать голову пеплом. Многое скажут, что не все зависит от нас, тем не менее, финнам еще играть с Боснией и Герцеговиной, а потом и с Францией.

Это будет фантастика, если подопечные Маркку Канервы выиграют два поединка. Украине нужно готовиться к решающему матчу против Боснии и Герцеговины. Думаю, второе место в группе разыграется в этой встрече.

По крайней мере, это по силам нашей команде. Я верю в то, что «сине-желтые» закончат групповой турнир на втором месте и продолжать борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира.