Заховайло: «После замен я понял, почему приставка и.о. у Петракова – справедливая»
Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook прокомментировал потерю украинцами очков в матче с боснийцами (1:1):
«Болельщики Львова самые лучшие. Так, как они поддерживают сборную, не умеют ни в одном городе.
Игра закончилась, как закончилась. Могли выиграть, и могли проиграть. К семидесятой минуте, после замен, я понял почему, приставка и.о. справедлива. Пусть сам тренер отвечает на этот вопрос. Чтобы не было обид, что его поливает кто-то грязью.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет».
На замену Ярмоленко, Шапаренко, Яремуку и Цыганкову во втором тайме появились Зубков, Булеца, Сидорчук и Сикан.
Несмотря на то, что последние 20 минут команда пыталась забить мяч с помощью большого количества подач в штрафную, умеющий хорошо играть на втором этаже Артем Довбик остался на скамейке запасных.
Ранее экс-игрок сборной Украины также раскритиковал действия Петракова.