Заховайло: «После замен я понял, почему приставка и.о. у Петракова – справедливая»

Александр Петраков / фото - УАФ

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook прокомментировал потерю украинцами очков в матче с боснийцами (1:1):

Игра закончилась, как закончилась. Могли выиграть, и могли проиграть. К семидесятой минуте, после замен, я понял почему, приставка и.о. справедлива. Пусть сам тренер отвечает на этот вопрос. Чтобы не было обид, что его поливает кто-то грязью.

Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет».