Триумфатор Лиги наций вернулся в «Милан» с коронавирусом

Тео Эрнандес на какое-то время выбыл из обойми «россонери»

Тео Эрнандес / Фото - ФК Милан

Защитник «Милана» Тео Эрнандес не поможет команде в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Недавно латераль вернулся из расположения сборной Франции. По приезду футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что защитник чувствует себя хорошо. Но, тем не менее, некоторое время ему придется провести на самоизоляции.

Напомним, гол Эрнандеса вывел сборную Франции в финал Лиги наций. Подопечные Дидье Дешама в итоге выиграли турнир.