Трубин: «Де Дзерби никому не дает послабления, постоянно требует, чтобы все было идеально»
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Голкипер «Шахтера» – о целях на 2022 год
21:34
Анатолий Трубин / фото - Шахтер
Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин в интервью YouTube каналу «Футбольный формат» рассказал о своих целях на 2022 год.
«Как всегда говорю – хочу стараться быть лучше, чем был. И хочется закрепиться в основном составе сборной Украины.
Попасть на ЧМ. Это всем нам бы хотелось. И поехать туда. Может, звучать как-то слишком громко, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдет, но у меня такая цель. Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом потихоньку завоевывать доверие там».
Напомним, Мудрик признался, что год назад попросил бы «Шахтер» отпустит его в АПЛ.
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