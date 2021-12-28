Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»

Анатолий Трубин / фото - Шахтер

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин в интервью YouTube каналу «Футбольный формат» рассказал о своих целях на 2022 год.

Попасть на ЧМ. Это всем нам бы хотелось. И поехать туда. Может, звучать как-то слишком громко, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдет, но у меня такая цель. Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом потихоньку завоевывать доверие там».