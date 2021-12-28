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Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»

Голкипер «Шахтера» – о целях на 2022 год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:34
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Анатолий Трубин / фото - Шахтер

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин в интервью YouTube каналу «Футбольный формат» рассказал о своих целях на 2022 год.

«Как всегда говорю – хочу стараться быть лучше, чем был. И хочется закрепиться в основном составе сборной Украины.

Попасть на ЧМ. Это всем нам бы хотелось. И поехать туда. Может, звучать как-то слишком громко, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдет, но у меня такая цель. Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом потихоньку завоевывать доверие там».

Напомним, Мудрик признался, что год назад попросил бы «Шахтер» отпустит его в АПЛ.

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
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Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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