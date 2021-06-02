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Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»

Вратарь одержал победу в голосовании
Футбол Украинская Премьер-лига
12:12
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Фото: shakhtar.com

«Шахтер» опередил лучшего игрока по итогам сезона.

Им стал вратарь Анатолий Трубин. Он одержал победу в голосовании в соцсетях, сообщает сайт «Шахтера».

Трубин получил 3 427 голосов. В топ-3 также вошли полузащитники Манор Соломон (2 359) и Тарас Степаненко (759).

Из 37 матчей в прошлом сезоне Трубин отыграл 30, выиграв конкуренцию у ветерана Андрея Пятова.

Трубин также поедет на Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Анатолий Трубин

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