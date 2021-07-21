Трубин: «Основной посыл Де Дзерби я уже понимаю»

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин высказался по поводу разгромной победы в контрольном матче против «Оболони» (5:0). Также игрок рассказал о готовности к сезону и адаптации к требованиям главного тренера Роберто Де Дзерби.

Считаю, все готовы. У ребят, которые вернулись из сборной, было четыре выходных, смогли немного отдохнуть. Каждый тяжело трудился, ведь ежедневно было по две очень интенсивные тренировки. Мы хорошо подготовились.

Все мы профессионалы, и, чтобы играть на таком уровне, нужно все быстро понимать и схватывать на лету. Основной посыл я понимаю. В игре могут быть ошибки, без них никуда. Главное, чтобы с каждой тренировкой, матчем было все лучше и лучше.

Что поменялось в тренировках вратарей? Есть нюансы: и движения, и толчок. Но это точно так же, как и игра. Нужно с каждым днем улучшать ее, и будет легче.