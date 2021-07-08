Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Юный голкипер признался, что ему пока сложно, но интересно
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился с пресс-службой клуба впечатлениями от работы под руководством нового тренерского штаба Роберто Де Дзерби.
Хорошую работу провели в сборной Украины, а теперь я рад вернуться в «Шахтер». По поводу нового тренера, то много нового и немного тяжело. Очень интересно, и я сразу после сборной вернулся в команду, чтобы быстрее понять, что хочет новый тренерский штаб.
Игра кардинально изменилась. Больше контроля мяча, и не просто контроль, а нужно проводить комбинации и атаковать.
Ранее по поводу возвращения в клуб высказался еще один «сборник» «Шахтера» Тарас Степаненко.
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