34-летний экс-форвард «Шахтера» перешел в турецкий клуб
Трубин: «При Де Дзерби от футболистов стали больше требовать»
Вратарь рассказал об изменениях в «Шахтере»
Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал пресс-службе клуба об изменениях в команде при Роберто Де Дзерби.
«В первую очередь поменялось мышление футболистов на поле, другая тактика. Стали больше требовать и от нас, и футболисты требуют больше друг с друга.
И, наверное, в менталитете. В клубе много молодых игроков, и нужно, чтобы каждый понимал, что «Шахтер» заточен только на победу, нет других мест, кроме первого. Каждый матч нужно выходить и доказывать за эту футболку, и побеждать».
Также Трубин заявил, что мечтает поиграть в АПЛ.
В последней игре «Шахтер» обыграл «Црвену Звезду».
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