Трубин: «При Де Дзерби от футболистов стали больше требовать»

Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал пресс-службе клуба об изменениях в команде при Роберто Де Дзерби.

И, наверное, в менталитете. В клубе много молодых игроков, и нужно, чтобы каждый понимал, что «Шахтер» заточен только на победу, нет других мест, кроме первого. Каждый матч нужно выходить и доказывать за эту футболку, и побеждать».