Трубин: «Шахтеру» нужно взяться за голову и добывать трофеи»

Команда серьезно настроена на новый сезон

фото - ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу в первом матче сезона УПЛ над «Ингульцом» (2:1):

Какие эмоции после первого официального матча в новом сезоне? Насколько важно было победить?

«Победа – это главное. Также приятно, что смогли показать хорошую игру. Мы владели инициативой 80 минут матча, думаю, всем это нравится, как и мне. Единственное, ненавижу пропускать такие голы, когда ты полностью контролируешь ситуацию. Нужно забивать больше, чтобы не доводить ситуацию до такого. Даже если и будут ошибки в конце поединка, надо, чтобы они не приводили к нервозности на последних минутах».

Показалось, что до пропущенного мяча у тебя не было работы, так как «Ингульцу» редко удавалось доходить к твоим воротам.

«Хорошо. Значит, вся команда отлично действовала в обороне и предотвращала любые опасные моменты. В этом матче случилось так, как часто бывает у вратарей «Шахтера»: ты можешь 89 минут не участвовать в игре, но тебе надо быть готовым на 90-й минуте спасти команду, если счет 1:0. Мне кажется это самым трудным, потому что может быть какая-то расслабленность, а тут уже нужно суметь включиться и моментально реагировать на момент».

Что сказали тренеры после матча? Они остались довольны игрой?

«Конечно! Нас поблагодарили и отметили, что матч должен был заканчиваться со счетом 4:0 или 5:0, с чем я также согласен. Каждый гол важен. Например, Траоре забил один, но должен был два, то же можно сказать и обо всех остальных. Необходимо быть голодными к голам, победам, трофеям, потому что прошлый сезон стал провальным. Нужно взяться за голову, показать, какой «Шахтер» на самом деле, и начать добывать трофеи».

Какой настрой на матч второго тура со «Львовом»?

«Пока восстанавливаемся после первого поединка. Настроены продолжить победный ход. Помним, что в прошлом сезоне эта команда нас обыграла, потому будем вдвойне агрессивными и злыми. Думаю, каждый из футболистов, персонала и тренерского штаба хочет побеждать в каждом матче».

Ранее наставник горняков Роберто Де Дзерби также заявлял, что команда должна была громить своего соперника.

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко вовсе заявил, что игроки «Ингульца» были в шоке от футбола, который показывал донецкий клуб.