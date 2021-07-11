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Цитаишвили, скорее всего, будет арендован «Черноморецем»

Он принял участие в контрольном матче
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Цитаишвили, скорее всего, будет арендован «Черноморецем»
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили отправится в «Черноморец».

Официально о переходе не сообщалось, однако хавбек уже успел сыграть в контрольном матче за одесситов. «Черноморец» обыграл «Реал Фарму» (3:1).

Георгий успел провести в «Динамо» первый сбор команды в Швейцарии, сыграв в нескольких контрольных матчах.

Вторую половину прошлого сезона Георгий провел в «Ворскле», но отыграл лишь четыре матча, после чего получил травму и выбыл до лета.

«Черноморец» арендовал еще четверых игроков «Динамо».

Источник: UA-Football Андрей Усмонов
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Теги

Георгий Цитаишвили Черноморец Динамо Киев

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