Цитаишвили, скорее всего, будет арендован «Черноморецем»

Евро 2020. Италия — Англия. Видео трансляция
22:00
Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили отправится в «Черноморец».
Официально о переходе не сообщалось, однако хавбек уже успел сыграть в контрольном матче за одесситов. «Черноморец» обыграл «Реал Фарму» (3:1).
Георгий успел провести в «Динамо» первый сбор команды в Швейцарии, сыграв в нескольких контрольных матчах.
Вторую половину прошлого сезона Георгий провел в «Ворскле», но отыграл лишь четыре матча, после чего получил травму и выбыл до лета.
«Черноморец» арендовал еще четверых игроков «Динамо».
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