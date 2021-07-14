«Милан» близок к подписанию игрока ЦСКА
ЦСКА не согласился отпустить в аренду игрока в «Милан»
Московский клуб требует 30 миллионов евро
08:28
Фото: AFP
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может не оказаться в «Милане».
Предложение от итальянцев об аренде с обязательным правом выкупа было отклонено россиянами. Клуб хочет получить всю сумму за игрока.
ЦСКА сообщил «Милану», что отпустит игрока лишь за 30 миллионов евро. Переговоры на данный момент в тупике, сообщает CalcioMercato.
Влашич является лидером ЦСКА и выступает в команде уже два года. Также он регулярно вызывается в сборную Хорватии.
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