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ЦСКА не согласился отпустить в аренду игрока в «Милан»

Московский клуб требует 30 миллионов евро
Футбол Серия А (Италия)
08:28
ЦСКА не согласился отпустить в аренду игрока в «Милан»
Фото: AFP

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может не оказаться в «Милане».

Предложение от итальянцев об аренде с обязательным правом выкупа было отклонено россиянами. Клуб хочет получить всю сумму за игрока.

ЦСКА сообщил «Милану», что отпустит игрока лишь за 30 миллионов евро. Переговоры на данный момент в тупике, сообщает CalcioMercato.

Влашич является лидером ЦСКА и выступает в команде уже два года. Также он регулярно вызывается в сборную Хорватии.

Андрей Усмонов
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ЦСКА Москва Милан

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