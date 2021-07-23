Цуриков: «Рад снова быть частью команды «Александрии»

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Защитник Андрей Цуриков прокомментировал свою аренду в «Александрию» пресс-службе клуба.

Нет ощущения, что в «Александрии» все кардинально поменялось, потому что я провел совсем немного времени здесь. Дальше буду знакомиться с ребятами, которых не знал. С многими из тренерского штаба знаком. Думаю, проблем с адаптацией не должно быть.

Сейчас, надеюсь, все будет намного лучше. Цель перед командой – зона еврокубков. Будем от тренировки к тренировке идти к ней и добывать очки – надеюсь, в каждой игре».