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Цуриков: «Рад снова быть частью команды «Александрии»
Защитник будет играть в аренде
23 июля 17:45
Фото: fco.com.ua
Защитник Андрей Цуриков прокомментировал свою аренду в «Александрию» пресс-службе клуба.
«Рад снова быть частью команды «Александрии», потому что ранее провел хорошие годы здесь. Хочу, чтобы это время прошло намного лучше.
Нет ощущения, что в «Александрии» все кардинально поменялось, потому что я провел совсем немного времени здесь. Дальше буду знакомиться с ребятами, которых не знал. С многими из тренерского штаба знаком. Думаю, проблем с адаптацией не должно быть.
Сейчас, надеюсь, все будет намного лучше. Цель перед командой – зона еврокубков. Будем от тренировки к тренировке идти к ней и добывать очки – надеюсь, в каждой игре».
Цуриков в июне перешел в «Металлист», покинув, как раз, «Александрию» по завершению контракта.
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