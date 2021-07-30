Цуриков: «Йовичевич даже не ставил меня в состав»

Андрей Цуриков / фото - dynamo.kiev

Защитник «Александрии» Андрей Цуриков рассказал, почему принял решение покинуть «Днепр-1»:

Он сказал, что если у меня есть амбиции играть каждый матч, то лучше уйти в аренду.

Сначала так и хотел сделать, возможно вернуться через год, ибо у Йовичевича тогда заканчивался контракт и было непонятно, останется он в клубе или нет. У нас с ним нормальные рабочие отношения, просто человек выбрал для себя конкретного футболиста, как таковой конкуренции за место в составе не было.

Тренер даже не ставил меня, чтобы я как-то себя показал. Почему – не знаю. Сказал, что ему нравится именно тот футболист, который сейчас играет в составе, иначе не будет, поэтому я принял решение уйти».