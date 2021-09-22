«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Команды разыграют между собой важный трофей
10:38
Виктор Цыганков / фото - ФК Динамо
Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» за Суперкубок Украины.
С волнением ждешь матч с «Шахтером»?
«Конечно. Во-первых это матч, в котором разыгрывается официальный титул, в таких встречах всегда приятно принимать участие.
Тем более игры с «Шахтером» — всегда зрелище».
Как относишься к тому, что второй раз подряд игра состоится в Киеве, а не в Одессе?
«Очень хорошо. Приятно играть в Киеве, у себя дома, на своем стадионе. Можно лучше подготовиться, ибо никуда не нужно ехать».
Традиционно матч за Суперкубок проходит перед началом сезона, а теперь — во второй половине сентября. Непривычно?
«Повторюсь, это игра за трофей, поэтому команда готовится выиграть этот матч. Возможно, это даже лучше, потому что мы подойдем к этой встрече через матчи в Лиге чемпионов».
Что можешь сказать о «Шахтере» в этом сезоне?
«У них появилось много новых футболистов, новый тренер и новая философия игры. Стиль несколько изменился. С другой стороны, бразильцы там по-прежнему лидеры».
«Динамо» с середины осени вернется к ритму двух матчей в неделю. Насколько это сложно?
«Кому как, а мне намного приятнее играть через три дня на четвертый, чем неделю тренироваться перед матчами».
Игра состоится уже сегодня, 22 сентября в 21:00 на «Олимпийском».
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».
Напомним, один из лидеров «горняков» вернулся в общую группу накануне матча.
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