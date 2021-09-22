Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»

Команды разыграют между собой важный трофей

Виктор Цыганков / фото - ФК Динамо

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» за Суперкубок Украины.

С волнением ждешь матч с «Шахтером»?

«Конечно. Во-первых это матч, в котором разыгрывается официальный титул, в таких встречах всегда приятно принимать участие. Тем более игры с «Шахтером» — всегда зрелище».

Как относишься к тому, что второй раз подряд игра состоится в Киеве, а не в Одессе?

«Очень хорошо. Приятно играть в Киеве, у себя дома, на своем стадионе. Можно лучше подготовиться, ибо никуда не нужно ехать».

Традиционно матч за Суперкубок проходит перед началом сезона, а теперь — во второй половине сентября. Непривычно?

«Повторюсь, это игра за трофей, поэтому команда готовится выиграть этот матч. Возможно, это даже лучше, потому что мы подойдем к этой встрече через матчи в Лиге чемпионов».

Что можешь сказать о «Шахтере» в этом сезоне?

«У них появилось много новых футболистов, новый тренер и новая философия игры. Стиль несколько изменился. С другой стороны, бразильцы там по-прежнему лидеры».

«Динамо» с середины осени вернется к ритму двух матчей в неделю. Насколько это сложно?

«Кому как, а мне намного приятнее играть через три дня на четвертый, чем неделю тренироваться перед матчами».

Игра состоится уже сегодня, 22 сентября в 21:00 на «Олимпийском».

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

Напомним, один из лидеров «горняков» вернулся в общую группу накануне матча.