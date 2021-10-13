Морозюк: «Цыганков и Зубков не дотягивают до уровня лучшей формы Коноплянки»
Цыганков: «Какая разница - есть силы или нет. Нужно было побеждать»
Полузащитник – о ничьей с Боснией
08:28
Фото: footballua.tv
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
«Безусловно, играли только на победу, потому что действовали дома. Получилось так, как получилось. Мы чуть подсели, нас прижали к воротам. Нужно было встречать выше было. Физическое состояние? Какая разница - есть силы или нет. Нужно было побеждать.
Мы не опускаем руки, есть еще один матч. Будем играть на победу и надеяться на ошибки соперников. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали».
Цыганков сделал в матче ассист.
Украина осталась второй в таблице отбора.