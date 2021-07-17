Цыганков – о выступлениях на Евро: «Рад за страну, людям это принесло огромную радость»

Виктор Цыганков / Фото - Getty Images

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от выступлений команды на Евро-2020 и рассказал о своем отдыхе после турнира.

В принципе, было 10-11 дней. Поэтому назвать отдыхом нельзя, просто передохнул и слава Богу.

Где и как отдыхал? Был в Киеве и Виннице, никуда не ездил. Немного времени было, чтобы куда-то ехать, плюс, были свои дела.