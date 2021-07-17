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Цыганков – о выступлениях на Евро: «Рад за страну, людям это принесло огромную радость»

Вингер сборной Украины выразил надежду, что текущее поколение сможет сыграть еще удачнее
Футбол Сборная Украины
14:38
Цыганков – о выступлениях на Евро: «Рад за страну, людям это принесло огромную радость»
Виктор Цыганков / Фото - Getty Images

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от выступлений команды на Евро-2020 и рассказал о своем отдыхе после турнира.

Скажу, что я рад за страну, людям это принесло огромную радость, каждый болел и переживал. В целом, для Украины, это достижение. Но это планка, которую надо ставить выше и выше. Дай бог, наши футболисты, новое поколение будут прогрессировать, и в следующих чемпионатах возможно еще удачнее выступим.

В принципе, было 10-11 дней. Поэтому назвать отдыхом нельзя, просто передохнул и слава Богу.

Где и как отдыхал? Был в Киеве и Виннице, никуда не ездил. Немного времени было, чтобы куда-то ехать, плюс, были свои дела.

Цыганков также рассказал о возвращении в расположение «Динамо».

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Виктор Цыганков Динамо Киев

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