Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Цыганков – о выступлениях на Евро: «Рад за страну, людям это принесло огромную радость»
Вингер сборной Украины выразил надежду, что текущее поколение сможет сыграть еще удачнее
14:38
Виктор Цыганков / Фото - Getty Images
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от выступлений команды на Евро-2020 и рассказал о своем отдыхе после турнира.
Скажу, что я рад за страну, людям это принесло огромную радость, каждый болел и переживал. В целом, для Украины, это достижение. Но это планка, которую надо ставить выше и выше. Дай бог, наши футболисты, новое поколение будут прогрессировать, и в следующих чемпионатах возможно еще удачнее выступим.
В принципе, было 10-11 дней. Поэтому назвать отдыхом нельзя, просто передохнул и слава Богу.
Где и как отдыхал? Был в Киеве и Виннице, никуда не ездил. Немного времени было, чтобы куда-то ехать, плюс, были свои дела.
Цыганков также рассказал о возвращении в расположение «Динамо».